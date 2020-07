+Fronteiras abre Cursos de Línguas Intensivos para Profissionais de Saúde

Com uma comunidade bastante expressiva de residentes estrangeiros na Região Autónoma da Madeira e a enorme afluência de turistas, que se prevê a retoma gradual de parte do volume anteriormente registado, juntando a necessidade de maiores cuidados por quem nos visita, bem como a preparação dos centros de cuidados de saúde, como os hospitais públicos, hospitais privados, clínicas e demais profissionais de saúde, o serviço torna-se de extrema importância, para que se possa com maior rapidez rastrear os problemas e comunicar no idioma do paciente para salvar vidas, tornando o destino Madeira realmente seguro.



Os Cursos Intensivos são de 30h e com horários ajustáveis à disponibilidade dos profissionais de saúde, para o Inglês e Alemão, valorizando especialmente a realização da formação nos dois idiomas em simultâneo.



A comunicação com o paciente em situações de stress e de emergência torna-se fundamental na resposta e resultado da intervenção dos profissionais de saúde, assegurando uma maior eficiência dos recursos humanos e em última análise, maior confiança transmitida a quem visita um dos destinos turísticos mais cobiçados do Mundo, como é a Região Autónoma da Madeira.



Mais informação através 912925990, [email protected]

https://www.facebook.com/maisfronteiras1/