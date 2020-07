Jogadores do Aves paralisaram durante o minuto inicial da recepção ao Benfica

Os futebolistas do Desportivo das Aves recusaram hoje jogar os primeiros 60 segundos da receção ao Benfica, que arrancou às 21:15, em encontro de encerramento da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol.

Logo após o apito inicial do árbitro António Nobre, o 'onze' da formação orientada por Nuno Manta Santos manteve-se inamovível no terreno de jogo e os suplentes abraçados à equipa técnica na zona do banco de suplentes, enquanto os jogadores dos 'encarnados' recriavam-se com o esférico e aplaudiram o gesto de protesto dos nortenhos.

A SAD do Aves informou no domingo que não iria comparecer ao duelo com o Benfica devido à anulação da apólice de seguro de acidentes de trabalho, que a direção do clube desbloqueou no dia seguinte, tendo assegurado duas baterias de exames negativos à covid-19, obrigatórias ao abrigo do protocolo de reinício da I Liga em plena pandemia.

Os guarda-redes Quentin Beunardeau e Raphael Aflalo, o defesa Jonathan Buatu, os médios Aaron Tshibola, Estrela e Pedro Delgado e os avançados Kevin Yamga e Welinton Júnior entregaram cartas de rescisão à administração liderada pelo chinês Wei Zhao, sendo que venceu na segunda-feira o terceiro mês seguido de incumprimento salarial.