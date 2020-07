O Paços de Ferreira recebeu e venceu, esta tarde, o Portimonense por 2-1, num jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga.

Com esta vitória, a equipa de Pepa garante a permanência na I Liga, ao somar 38 pontos. Este resultado também garante o Belenenses SAD no escalão maior do futebol português.