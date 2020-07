Segurança esfaqueado em Câmara de Lobos

Um homem na casa dos 30 anos foi agredido com uma arma branca, na noite desta quinta-feira, quando se encontrava a trabalhar, como segurança, numa superfície comercial, na vila de Câmara de Lobos.

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, a agressão, que deixou o segurança com ferimentos na zona do abdómen, terá sido perpetrada por um indivíduo alegadamente toxicodependente, que o terá esfaqueado quando foi abordado à porta do supermercado.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, às 21h30, que se deslocaram ao local para socorrer a vítima.

Após ministrarem os primeiros socorros à vítima, os bombeiros asseguraram o seu transporte para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada consciente e orientado.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada a intervir e tomou conta da ocorrência. A situação gerou grande aparato e atraiu alguns curiosos até ao local.