Céu azul e termómetros nos 26ºC

Céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes Norte da ilha da Madeira e no Porto Santo até meio da manhã, vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) predominando do quadrante Norte são as previsões para esta sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

No Funchal, conte com céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h). A temperatura máxima será novamente de 25ºC, tanto na capital madeirense, como no Porto Santo. A localidade mais quente será Mchico, que chega aos 26ºC na parte mais quente do dia.

A ilha da Madeira mantém o risco extremo de exposição aos raios UV, pelo que deve ser evitada a exposição ao sol; a do Porto Santo apresenta risco muito elevado, sendo recomendado que não exponha a crianças e os adultos, caso o façam, devem utilizar óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar.

No mar, a água está nos 23/24ºC, a Norte com ondas de Norte/Nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Na costa Sul com ondas de Sueste com 1 metro.

Atenção aos fogos, algumas zonas do concelho do Funchal estão vulneráveis, com risco muito elevado.