Faça férias cá dentro!

A Calheta é uma encantadora vila, situada entre o Sul e o extremo Oeste da fantástica Ilha da Madeira, sendo famosa pela sua posição estratégica e é um dos concelhos mais solarengos da Madeira.

O Paul do Mar, uma das freguesias da Calheta, é um centro piscatório muito importante! O mar deu a esta freguesia uma incrível variedade de peixe que, consequentemente, a tornou uma referência no mundo da gastronomia. Aqui, pode deliciar-se com as saborosas lapas!

Continuando no nosso roteiro, temos o Porto Moniz, outro encanto da costa Norte. O seu ex-líbris são as famosas piscinas naturais conhecidas em todo o mundo pelos seus postais que são já a imagem de marca da costa Norte!

Depois, em direcção a São Vicente, passando pelo Seixal, pode aproveitar para dar um mergulho na Praia do Seixal. Chega a São Vicente e aqui pode visitar as Grutas Naturais e o Centro de Vulcanismo, que revelarão os encantos naturais da costa Norte!

Pode continuar em direcção à Ponta Delgada, uma agradável localidade pertencente ao concelho de São Vicente. A Ponta Delgada é hoje famosa pelo seu complexo balnear de piscinas de água salgada. A localidade orgulha-se da sua Igreja Matriz, das Capelas do Imaculado Coração de Maria e dos Reis Magos.

Depois, vem a Boaventura! Outra freguesia do concelho de São Vicente, de essência rural, composta maioritariamente por terrenos agrícolas. Deparar-se-á com um manto de verde a cobrir as suas encostas com uma grande tranquilidade.

Já em Santana, município da costa Norte da ilha, é conhecida pelas Casas Típicas de Santana, casas de pedra tradicionais com telhados de colmo íngremes em forma de triângulo. Também é possível ver exemplos destas casas no Parque Temático da Madeira, onde pode encontrar exposições sobre a história, a cultura e as tradições.

