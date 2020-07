Menos de 24 horas após o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, ter anunciado que o seu Executivo prepara a criação e lançamento de uma plataforma digital para ajudar os empresários madeirenses a comercializarem os diferentes “produtos certificados”, José Manuel Sebastião, administrador da empresa ‘LojaMadeirense.com’ usou a página pessoal na rede social Facebook para "informar o Senhor Presidente do Governo Regional que a plataforma para vender produtos regionais já existe e chama-se Lojamadeirense.com”.

O empresário que é também autarca socialista (deputado municipal no Funchal) lembra que a loja on-line “foi criada há 5 anos, com o apoio do Governo Regional, tem 1561 produtos regionais, com 79 parceiros regionais, entre empresas como a J. Faria e Filhos, a Blandy, a Henriques e Henriques, a Patrício e Gouveia, a ECM, entre outras e tantos artesãos, visto por mais de 18 milhões de pessoas e vende para todo o mundo”, refere no post hoje publicado juntamente com foto do artigo hoje publicado na edição impressa do DIÁRIO de Notícias sob o título ‘Fortim e plataforma para ajudar empresas’.

José Manuel Sebastião, que tem ligações à freguesia do Porto da Cruz, onde curiosamente Miguel Albuquerque fez a revelação da ‘nova’ plataforma, critica a opção governamental:

“Agora é a primeira vez que vejo, um governo a querer introduzir-se nos negócios do privado, ao ponto a que chegámos! Ou será porque o administrador da empresa tem opinião própria? Porque será que das várias vezes que disponibilizei a loja, para que o Governo a utilizasse, para promover a Madeira, foi sempre rejeitado, sendo nós a maior montra da Madeira para o mundo, em que todos os meses faço questão, de enviar para o Turismo, o Top 25 dos países que mais visitam, porque a Lojamadeirense.com é uma loja on-line que não se mete em política, existe para vender os produtos madeirenses e também para promover a Madeira”. José Manuel Sebastião

Ontem, Albuquerque explicou que a plataforma em causa será constituída uma empresa no sentido de “garantir motores de busca [na Internet]” sendo que a entrega poderá passar pelo avião cargueiro que viabiliza já viagens entre o continente e a Região.

Esta acção segundo o chefe do Executivo insular pretende ajudar que “todos os empresários possam fazer todas as operações de venda e promoção directa” sendo que este projecto de negócio com ‘dedo’ da Quinta Vigia será apresentado dentro de um mês, adiantou ontem de manhã, depois de ter visitado os Engenhos do Norte, na Vila do Porto da Cruz.