5 números desta quinta-feira

Dois internados

A Madeira regista agora dois infectados em isolamento na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

5 metros

O GR aprovou medidas de desconfinamento para a actividade de campismo em área florestal e áreas protegidas. Entre as obrigações está a redução da capacidade das tendas para 50% e limite mínimo de 5 metros entre tendas.

1 resgate

Um pescador de 43 anos foi evacuado, quando estava a bordo do pesqueiro ‘Lontra Marinha’, a cerca de 30 milhas a sudeste do Funchal, perto das Desertas, no mar da Travessa. O tripulante sentiu-se mal e alertou a Capitania do Porto do Funchal.

77 alunos

O Exame Final Nacional de Desenho A do 12.º ano de escolaridade aconteceu esta quinta-feira em oito estabelecimentos de ensino da RAM, com 77 dos 83 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 92,8%, revelou a Secretaria Regional de Educação.

11 assistentes operacionais

O secretário regional de Mar e Pescas assinou esta quinta-feira os contratos de trabalho de 11 assistentes operacionais que vão reforçar os serviços nas lotas, entrepostos frigoríficos e postos de recção de pescado da Região.