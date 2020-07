Pedro Ramos visita centros de saúde de Santana esta sexta-feira

O Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil vai visitar, esta sexta-feira, vários centros de Saúde do concelho de Santana.

A visita inicia-se pelas 10h30 no Centro de Saúde do Arco de São Jorge, seguindo-se o Centro de Saúde de São Jorge e o Centro de Saúde Ilha. Às 12h30, Pedro Ramos deverá estar no Centro de Saúde de Santana, onde irá proferir declarações à comunicação social.

Depois dessa intervenção, o governante segue para o Centro de Saúde do Faial e, por fim, o Centro de Saúde de São Roque do Faial.