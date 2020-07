Rio de Janeiro vai reabrir pontos turísticos com restrições

A cidade brasileira do Rio de Janeiro reabrirá a partir de sexta-feira os seus pontos turísticos, mas impondo restrições, como distanciamento mínimo de quatro metros quadrados entre visitantes, face à covid-19, anunciou ontem o prefeito.

Além do distanciamento físico entre o público, os pontos turísticos da "cidade maravilhosa" só poderão funcionar apenas com um terço da sua capacidade.

O anúncio foi feito à imprensa pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, dando início à "fase quatro" do plano de flexibilização da quarentena no município.

Apesar da autorização por parte da prefeitura, alguns espaços continuarão fechados até a primeira quinzena de agosto, como é o caso do Pão de Açúcar, do Corcovado, do Aquário e da roda gigante RioStar, alguns das maiores atrações da cidade, segundo o portal de notícias G1.

Também desportos coletivos, como voleibol, futebol e futevólei, voltam a ser permitidos nas areias das praias cariocas de segunda a sexta-feira, com a proibição a manter-se durante os finais de semana.

"As medidas de uso da máscara, afastamento social e uso de álcool gel têm feito com que as curvas [de contágio] caiam, de uma maneira vertiginosa. Isso deixa-nos muito felizes", avaliou Crivella.

Já as pré-escolas e turmas do primeiro e segundo anos do ensino primário, cuja reabertura estava inicialmente prevista nesta etapa, permanecerão fechadas, informou o autarca.

O Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados pelo novo coronavírus, totaliza 75.366 óbitos e 1.966.748 casos confirmados.

O Rio de Janeiro é o terceiro estado com mais casos confirmados de covid-19, com 134.449 infetados e 11.757 mortos, apenas atrás de São Paulo, foco da pandemia no país, e do Ceará.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 584 mil mortos e infetou mais de 13,58 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.