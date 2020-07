Oito em cada dez famílias em Cabo Verde têm televisão e metade tem um rádio

Quase metade dos agregados familiares cabo-verdianos têm rádio em casa e mais de 83% uma televisão, segundo as conclusões do estudo anual do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre Tecnologias de Informação e Comunicação.

O estudo, referente a 2019 e consultado ontem pela Lusa, identifica a presença de aparelhos de rádio em 47,5% dos estimados 158.431 agregados familiares do arquipélago, invertendo a tendência de quebra de anos anteriores.

Em 2010 esse peso era de 62,4%, em 2015 de 62,6% e em 2018 de 46,4%.

Já o acesso a televisão bateu em 2019 um novo recorde em Cabo Verde. O estudo do INE concluiu que 83,3% - pelo menos oito em cada dez - das famílias tinham pelo menos uma televisão em casa, face ao peso de 81,8% em 2018 e de 77,4% em 2014.

Já o acesso à televisão multicanal - por assinatura, televisão por cabo ou via satélite -- "é um privilégio para 30,8% das famílias cabo-verdianas", refere o estudo, sobre 2019. Em 2014, esse peso era inferior a 10%.

O Inquérito Multi-objectivo Contínuo (IMC) de 2019 do INE contou com uma amostra de 9.918 agregados familiares selecionados de forma aleatória e independente dentro de cada concelho do arquipélago, representando um total de 549.699 indivíduos distribuídos em 158.431 agregados familiares, a nível nacional.