Tome nota da agenda desta sexta-feira, 17 de Julho

- Os Deputados da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Politico recebem às 10h30, Rui Gouveia para uma audição parlamentar sobre a Revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.

- O Grupo Parlamentar do PSD visita, a partir das 10h30, o Centro Luís de Camões, no Bairro do Hospital.

- O secretário regional de Economia, Rui Barreto, realiza às 11 horas, uma visita à empresa Canning's Gin, no Parque Empresarial da Ribeira Brava.

- À mesma hora, mas na sede do Banco Alimentar da Madeira, o Grupo Sousa assina um protocolo com esta Instituição para triplicar o apoio prestado.

A parceria com o Grupo Sousa foi iniciada em 2014 e tem possibilitado ao Banco Alimentar da Madeira participar na Campanha Papel por Alimentos e assegurar a receção de produtos alimentares provenientes da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares e suporte às campanhas anuais de recolha de alimentos.

- Os deputados do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República promovem uma conferência de imprensa às 12 horas, junto ao Centro de Inspeções Automóveis, em São Gonçalo (Funchal). O deputado Carlos pereira será o porta-voz da iniciativa.

- Também ao meio-dia, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a associação ‘O Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes’, com sede no antigo lar, ao Caminho do Ilhéu, 31, Câmara de Lobos.

- Igualmente às 12 horas, a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural apresenta o novo site da Escola Agrícola da Madeira, iniciativa que decorre no Auditório Eng.º Perry Vidal, em São Vicente, e que contará com a presença do Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

- Tamara Suju, advogada Venezuelana e Directora Executiva do Instituto CASLA, que luta pelos direitos contra a humanidade na Venezuela apresenta, às 15 horas, no Tribunal Judicial do Funchal a denúncia formal de violações a Direitos Humanos de três Portugueses em Venezuela.

- Pelas 18 horas, tem lugar, no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, o concerto do Ensemble de Música Barroca da classe de Conjunto ‘Estúdio de Música Antiga’ do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, com direção de Giancarlo Mongelli. Devido à pandemia, os lugares disponíveis para este concerto são limitados e sujeitos a marcação prévia. O público deverá utilizar máscara facial à entrada e durante o evento, para além de estar assegurada a medição prévia da temperatura e desinfecção das mãos à entrada.

- Arranca hoje o Rali da Calheta. O primeiro dia é dedicado às verificações administrativas, técnicas e de montagem, a partir das 17h15.