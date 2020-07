Ireneu requereu fiscalização preventiva da adaptação à Madeira do regime TVDE

O Represente da República para a Madeira requereu hoje ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do Decreto que lhe foi enviado pela ALRAM para assinatura intitulado "Adapta à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 45/2018, de 10 de Agosto, que estabelece o regime jurídico da actividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica”.

"As questões de constitucionalidade que o diploma suscita prendem-se com a exigência aos operadores de estabelecimento estável na Região, bem como com restrições à liberdade de prestação de serviços por parte dos mesmos sem motivo constitucionalmente atendível, e com a competência legislativa regional nesses domínios", refere nota do gabinete de Ireneu Barreto.