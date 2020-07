ARAE alerta para risco de baterias de fogo-de-artifício

A Autoridade Regional das Actividades Económicas informou que serão retirados do mercado alguns produtos de pirotecnia, nomeadamente umas baterias de fogo-de-artifício comercializadas no mercado português.

Isto porque, explica, foi identificado um risco potencial de incêndio e queimaduras para os seus utilizadores, “uma vez que foi detectado que 10 dos 10 artigos testados geraram chamas por 120 segundos após ignição. Nesta condição existe a possibilidade de as chamas emanadas do artigo alastrarem para o meio envolvente e na tentativa de alguém as apagar queimar-se”.

A ARAE alerta os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização deste artigo



Identificação do produto:

• Categoria: F2 – Artigo de pirotecnia;

• Descrição: Baterias de fogos de artifício;

• Marca: “J-Fireworks” - Euroption;

• Tipo / N.º do artigo: JF5808 / KY5808;

• Nº do lote: JF5808-19;

• Fabricante: “Key International Trading Co. Limited” (China).