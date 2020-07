Escrita e literatura em foco

Ana Salgueiro, Eduardo Franco, Maria Fernandes, Valentina Ferreira e Violante Matos foram convidados a debater a escrita e a literatura no âmbito do projecto lançado pela Câmara Municipal do Funchal intitulado ‘Funchal Cultura 2030’. A sessão decorre na próxima quarta-feira, dia 22, pelas 18 horas na Biblioteca Municipal do Funchal e poderá ser acompanhada em directo a partir do Facebook da instituição.

Esta é a 5.ª sessão do ‘Funchal Cultura 2030’ de uma série de seis dedicadas às várias artes e que integram um projecto mais abrangente que pretende definir uma estratégia a médio prazo a nível cultural para a cidade.

O objectivo é debater com os convidados as grandes questões em trono do livro, da escrita e da leitura no século XXI, tendo em conta novos aspectos e dimensões, que vão além das publicações em papel, das bibliotecas e das livrarias físicas, sublinha a organização. “Como poderemos assegurar o desenvolvimento de uma política do livro não escolar e da leitura? Como promover a leitura, em articulação com sectores públicos e privado? Qual o papel do poder público para fomentar a criação em todos os domínios da produção literária, através do apoio à criação e à edição de livros?” Estas e outras questões serão colocadas e respondidas neste encontro, aberto à participação do público em geral, que poderá através da rede social colocar perguntas aos convidados.

Ana Salgueiro Eduardo Franco e Violante Matos são além de escritores, investigadores e professores. Maria Fernandes, Valentina Ferreira são escritoras, a primeira na poesia, a segunda na prosa.

Como referido, esta é a quinta conversa no ciclo de seis previstas. O ciclo teve início no passado dia 15 de Maio, foi dedicada aos Museus e teve como convidados Diogo Costa Goes, Raquel Fraga, Ana Nóbrega e Esmeralda Lourenço. Desde então, o Funchal já debateu o Teatro, com os contributos de Cristiana Nunes, João Gouveia, Eduardo Luiz, Diana Pita e Luís Lobo Pimenta; a Dança, com Vanessa Fernandes, Henrique Amoedo, Gonçalo Sousa, Sara Anjo e Leandro Rodrigues; e as Artes Visuais, com Fátima Spínola, Henrique Leal, Teresa Gonçalves Lobo e Vítor Magalhães. A última será dedicada à Música.