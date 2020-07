Imprensa entre a festa portista e as revelações do caso BES

Os brasileiros ricos que apostam em Portugal faz capa esta semana na revista Visão. O país é visto como uma alternativa a Miami e a confiança no Serviço Nacional de Saúde ajuda ao investimento. Neste número ainda uma entrevista com Pedro Nuno Santos. “Não estamos habituados a ministros livres que dizem o que pensam”, diz o ministro das Infra-estruturas e da Habitação. A Sábado também sai hoje, com as histórias desconhecidas da família Amorim, a mais rica de Portugal. O artigo inclui uma referência à passagem da família pela Madeira em 2015.

De resto a imprensa hoje está azul e branca, com a vitória do Futebol Clube do Porto por 2-0 em casa frente ao Sporting e a conquista do campeonato apenas a disputar a primazia com o caso BES. Quatro generalistas e os três desportivos chamaram com destaque à primeira o 29.º título dos ‘Dragões’.

O Diário de Notícias apresenta “A radiografia do acidentado 29.º título”, o JN preferiu “Clássico campeão”, o Público optou por ‘FC, um campeão que foi capaz de se reinventar”, e o Correio da Manhã “Dragões celebram título com vitória no clássico”. Nos desportivos A Bola resume com “Azulão”, o Record “Campeões” e O Jogo “29 – Dragão quase trintão”.

Saindo das quatro linhas, é quase a hegemonia do caso do Banco Espírito Santo, que faz quase todas as manchetes e envolve a Madeira. “BES usou sucursal da Madeira para se financiar na Venezuela e Angola” é a principal notícia do Público. Empresas públicas venezuelanas chegaram a ter quase 7.000 milhões de dólares no BES. Nas chamadas, a queda da economia pode obrigar a orçamento rectificativo, admite o ministro das finanças; e nas escolas podem segundo as novas regras, sentar dois alunos por carteira.

O i volta também a pegar no caso Ricardo Salgado: “Advogados dos lesados do BES acreditam que a procissão ainda vai no adro”. Há a crença de que haverá mais arguidos. Ainda neste caso, a declaração do Presidente da República: “A dedução da acusação é uma boa notícia”. António Costa coloca pressão na preparação do Inverno, o Presidente pede “pés-na-terra” e Bruxelas recomenda antecipar a vacina da gripe. Nesta edição, o caso da vice-presidente argentina que está rodeada de mortes suspeitas. Nas chamadas, uma para o turismo com quebras em Maio de praticamente 100%.

No JN, Justiça iliba Cavaco Silva e Banco de Portugal no caso BES, os crimes que poderiam ser imputados a titulares de cargos públicos foram arquivados.

“34 milhões para cúmplices” é a abordagem do Correio da Manhã ao caso. Ricardo Salgado é acusado de comprar apoio. Nas chamadas, os aeroportos são obrigados a medir a temperatura; e os antigos combatentes ganham mais 7% da reforma.

“Não imaginei que a situação fosse tão má”, diz José Maria Ricciardi, antigo presidente do Banco Espírito Santo de Investimento sobre o caso, ao Diário de Notícias. Com direito a presença na capa o dilema dos pais sobre deixar ou não os filhos com os avós nas férias de Verão; e António Costa, sobre o Conselho Europeu “em modo ‘é agora ou nunca’”.

O Negócios também traz a questão do suborno ao de cima, mas o valor é diferente do apresentado pelo Correio da Manhã: “Salgado terá usado 48,5 milhões para pagar a cúmplices”. O Ministério Público acusa o ex-banqueiro de ter criado uma rede criminosa com outros 12 funcionários do Grupo Espírito Santo. A manchete é a única que não é sobre o caso. “EDP compra espanhola Viesgo por 2 mil milhões”. Para a operação, a eléctrica vai fazer um aumento de capital de mil milhões de euros. Na primeira desta quinta-feira, destaque para “Ministério das Finanças já conta com recessão de 9%”.