Portistas saíram à rua mas PSP não dá margem para muitos festejos no Funchal

Muitos portistas saíram esta noite à rua, na Madeira, para festejar o 29.º título de campeões nacionais. A Avenida do Mar acabou por ser mais uma vez o palco predilecto dos amantes do desporto rei, a fim de festejarem mais uma conquista dos 'dragões', mas este ano com um olhar mais atento da Polícia de Segurança Pública (PSP), que tem ordem para evitar concentrações.

Antes da meia-noite, quando ainda muitos davam a 'mise' para se encaminhar até à baixa do Funchal, já alguns portistas se faziam ouvir na capital sob a atenção de dezenas de agentes que procuraram e procuram dispersar os maiores grupos de adeptos, inicialmente 'instalados' em frente ao Palácio de São Lourenço. E são mais de 20 os polícias que por agora estão nesta que é uma das principais artérias da cidade, ora procurando que as pessoas não circulem no meio da estrada, ora encerrando alguns dos espaços de restauração envolventes.

Apesar dos condicionalismos, são muitos os portistas a circular de automóvel e motorizada na Avenida do Mar. Há pirotecnia e muitas buzinas, mas não há tantos ‘abanões’ aos carros como outrora se fazia, visto que a PSP tem intervido nessas situações. “As pessoas ficam algo aborrecidas, mas compreendem”, conta-nos o repórter fotográfico do DIÁRIO, Rui Silva.

Já nas Zonas Altas do Funchal ouviu-se e viu-se fogo-de-artifício e muitos festejos alusivos à conquista do FC Porto, que venceu esta noite, no Estádio do Dragão, o Sporting, por 2-0, uma vitória que confirmou o título nacional aos portistas a duas jornadas do final do campeonato.