André Candelária é o novo presidente da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de São Martinho

Realizou-se esta quarta-feira a tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de São Martinho (ACDRSM). A nova direcção presidida por André Candelária inicia funções num mandato que se prolonga até os próximos três anos e o primeiro dia em funções contou com a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.

Além das actividades desportivas, culturais e recreativas que promove, já bem enraizadas na tradição da freguesia, esta Associação que conta com 22 anos de existência, tem vindo a proporcionar diversas respostas sociais à população local, com a distribuição de cabazes alimentares a famílias carenciadas, participação no projecto social “AconXego – Naninhas do Bem”, entre outras iniciativas de cariz solidário.

Mais recentemente, e no contexto da pandemia da covid-19, a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de São Martinho não quis deixar de prestar o seu apoio à população local, e juntou-se ao grupo de voluntários 'AconXego' para criação de uma campanha solidária de recolha de alimentos em troca de máscaras comunitárias. Desta forma, além da distribuição de máscaras pela população de forma gratuita, foi possível apoiar as famílias da freguesia, afectadas financeiramente pela crise pandémica e que, neste momento, têm dificuldade em adquirir bens de primeira necessidade.

As principais actividades realizadas pela associação prendem-se com a participação de equipas nos campeonatos regionais e nacionais de Bridge e Bilhar e Realização dos Fontenários de São João.