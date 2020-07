Idalino Vasconcelos ausculta preocupações dos empresários da noite porto-santense

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, acolheu, esta tarde, diversos empresários da noite, onde auscultou as suas preocupações, tendo em conta o contexto actual da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus, bem como pelas medidas adoptadas pela Região Autónoma da Madeira no que concerne à prevenção, contenção e mitigação da transmissão da infecção.

Estiveram presentes oito empresários, na sala de sessões da Câmara Municipal, e foram abordados temas como o horário de funcionamento de todos os espaços de animação nocturna que encerram obrigatoriamente até às 02 horas, bem como a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e vias públicas.

O presidente da Câmara reconheceu publicamente as preocupações e todas as dificuldades dos empresários locais, bem como está atento às decisões constantes na referida resolução, que são passíveis de reversão caso surjam novas situações, tendo em conta que semanalmente está presente em videoconferência e em permanente diálogo com a Autoridade de Saúde e o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.