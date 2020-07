Oiça a nova música do artista madeirense Michael Marques 'Memórias de Café'

O cantor madeirense Michael Marques lançou hoje o seu primeiro tema original, intitulado 'Memórias de Café'. A música foi produzida por DroPe.

Recorde-se que Michael Marques participou no 'The Voice Portugal', em 2018. O artista não foi além das provas cegas e interpretou o tema 'Fly me to the Moon'.

O cantor madeirense já teve a oportunidade de partilhar o palco com Fernando Daniel, a convite do próprio.

