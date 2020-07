Camacho e Calado em testes com novo Citroën C3 R5

A dupla hexacampeã regional Alexandre Camacho / Pedro Calado está a efectuar testes, na Ribeira Brava, com o novo Citroën C3 R5, a viatura preparada pela Sports & You.

Uma oportunidade para para ultimar os preparativos e as afinações, tendo em vista a presença, já este fim-de-semana, no rali da Calheta, primeira prova do Campeonato Regional de Ralis.

A dupla do Team Vespas já assumiu que os objectivos da época passam por lutar pela conquista do sétimo título regional, bem como chegar à quarta vitória no Rali Vinho da Madeira (6,7 e 8 de Agosto).