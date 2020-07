Asfaltamento da estrada das Fontainhas em fase de conclusão

Encontra-se em fase de conclusão o asfaltamento da estrada das Fontainhas, na Quinta Grande. Uma intervenção ao longo dos 3400 metros do traçado, que representou um investimento na ordem dos 431 mil euros. Esta era uma das vias com o piso mais debilitado no concelho de Câmara de Lobos. Foi agora possível finalizar a intervenção concluídas as obras, a nível do melhoramento da rede de saneamento básico, realizadas pela ARM – Águas e Resíduos da Madeira.

“Esta era uma intervenção prioritária para autarquia, que pode finalmente ser concretizada. A população das Fontainhas está agora servida com uma rede de saneamento melhorada e poderá em breve circular com todo o conforto e segurança para aceder às suas habitações” disse Pedro Coelho, na visita efectuada ontem às obras de asfaltamento da estrada das Fontainhas.