Nenhum apostador acertou nos números do concurso de hoje do Euromilhões e na próxima sexta-feira estará em jogo um Jackpot no valor de 39 milhões de euros.

Também não houve qualquer contemplado para o segundo prémio. Já o terceiro prémio, no valor de 101.330,71, saiu a seis apostadores, todos fora de Portugal.

A chave do concurso de hoje do Euromilhões é composta pelos números 11-22-30-37-47 e pelas estrelas 9 e 10.