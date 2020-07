Governo dos Açores diz que região tem sido "bastante eficiente na utilização de recursos comunitários"

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, disse hoje que a região tem sido "bastante eficiente" na "utilização dos recursos comunitários", dando como exemplo a execução do programa de desenvolvimento rural Prorural.

"A região, isso é reconhecido e não é de agora, tem sido bastante eficiente na utilização dos recursos comunitários que têm sido colocados à sua disposição", declarou Vasco Cordeiro.

O presidente do governo açoriano falava na inauguração do caminho florestal do Pico Gaspar, na Praia da Vitória, ilha Terceira, integrada na visita de trabalho do executivo àquela ilha.

Vasco Cordeiro deu o exemplo das taxas de compromisso e de execução do programa Prorural para destacar a utilização "eficiente" dos fundos europeus.

"No caso do Prorural, temos já uma taxa de compromisso superior a 90% e uma taxa de execução que se aproxima dos 73%, 75%", realçou.

O Prorural é o programa de desenvolvimento rural da Região Autónoma dos Açores, sendo comparticipado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural.

Vasco Cordeiro realçou que a região "irá utilizar plenamente as verbas", quer do Prorural, quer do programa operacional regional, para "promover o desenvolvimento" do arquipélago.

Segundo o líder do executivo açoriano, a taxa de utilização das verbas comunitárias revela a "vontade" da região de utilizar "cabalmente todos os recursos" disponíveis, salientando que essa utilização irá acontecer também "neste período de programação de fundos comunitários", referindo-se às discussões acerca do quadro plurianual 2021-2027.

Vasco Cordeiro salientou que foram investidos cerca de 26 milhões de euros nesta legislatura em "todas as infraestruturas agrícolas", um valor superior em 14 milhões de euros face à legislatura anterior.

Na agenda do executivo na visita à Terceira, o presidente do Governo Regional também esteve presente na inauguração do centro de desenvolvimento e inclusão juvenil da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória.

O presidente e o vice-presidente do executivo açoriano marcaram também presença na inauguração das instalações da Rook Technology, em Angra do Heroísmo, empresa que opera na área da tecnologia e que emprega 40 pessoas.