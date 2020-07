JS congratula-se com alargamento das bolsas de estudo do Ensino Superior

Perante o anúncio de Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, de que as bolsas de estudo para o ensino superior atribuídas pelo município serão alargadas a todos os estudantes de licenciatura e mestrado integrado, a JS-Madeira vem a público “congratular o presidente Miguel Gouveia e o restante executivo da Câmara do Funchal pela medida agora anunciada”.

A JS-Madeira recorda que a atribuição de bolsas de estudo no município do Funchal foi uma medida implementada “pela primeira vez na História do município por este executivo da Câmara”, tendo provado que “até no maior município da Região é possível fazê-lo, contrariando a narrativa do PSD-Madeira que lhes chamou bolsas a pataco’ na campanha eleitoral”.

Por isso, a estrutura dos jovens socialistas elogia “o rasgo de inteligência e coragem que levou à implementação desta medida e agora ao seu alargamento aos restantes anos de licenciatura e mestrado integrado, especialmente no momento de crise que afecta, de forma sem precedentes, as famílias madeirenses”.

Os jovens socialistas recordam que este é “mais um exemplo do que as autarquias socialistas têm feito na Região, muitas vezes tendo de substituir o Governo Regional naquelas que seriam as suas competências naturais na área da Educação, apoiando as creches, os manuais escolares, o material escolar, o transporte escolar, o equipamento informático, as bolsas de estudo e as viagens dos nossos estudantes deslocados”.

A JS-Madeira termina com uma mensagem de “força a todos os jovens da nossa Região e às suas famílias”, para que “não deixem de investir na Educação enquanto ferramenta fundamental para um melhor futuro individual e colectivo”.