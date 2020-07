'Sons do Calhau' em Machico na Varanda do Calhau

As 'matinées' electrónicas do 'Som do Calhau' estão de volta para animar os fins-de-semana de Verão.

Promovidas como 'Experiência Sónica Insular', os Sons do Calhau instalam-se em Machico e a promotora madeirense apresenta um evento associado à Varanda do Calhau, a ter início pelas 16 horas, com entrada livre ao público.

Trata-se de um espaço que tem descentralizado aos sábados a animação madeirense, apresentando um ambiente muito descontraído e digno de ser visitado através do evento 'MX Summer Sessions'.

Todos os sábados na Varanda do Calhau, no Fórum Machico, com o selo da Atlanticulture.