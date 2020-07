João Ferraz continua no HSC Suhr Aarau

O internacional madeirense João Miguel Ferraz, vai continuar agora a título definitivo, ao serviço da equipa Suiça do HSC Suhr Aarau, na próxima temporada. Depois de ter estado no campeonato alemão envergando a camisola do Wetzlar o madeirense estava na Suiça a título de empréstimo.

João Ferraz foi, relembre-se, uma das "figuras de proa" na Selecção Nacional no último Europeu de andebol e onde contribuiu para o grande desempenho da equipa de Portugal. João Miguel Ferraz começou a jogar andebol no GD do Estreito, tendo passagens pelo AM Madeira Andebol SAD, Francisco da Holanda, FC Porto e mais recentemente pelos alemães do Wetzlar.