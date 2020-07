Rebeca Sampaio e Júlia Assunção, de 18 anos, alunas da Escola Secundária de Francisco Franco são as vencedoras da 3.ª semana do concurso de vídeo 'abcovid.pt'. Uma iniciativa promovida por estagiários da Hovione, com o objectivo de divulgar mensagens que ajudem a viver protegido da covid-19.

As vencedoras vão repartir um prémio de 350 euros.

Os vídeos distinguidos estão seleccionados para o concurso final, a realizar no final de Agosto, com anúncio do vencedor no dia 21 de Setembro, que receberá 3500 euros, e os segundo e terceiro classificados, com prémios de 1500 euros e 1000 euros.