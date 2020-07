A andebolista madeirense Margarida Fagundes, 18 anos, internacional sub 20 por Portugal, vai jogar na próxima temporada no Alpendorada, emblema que vai participar no campeonato nacional da I Divisão. Esta jovem que representou na Região o Madeira Andebol SAD e na formação do CD Bartolomeu Perestrelo vai assim poder dar continuidade à sua carreira, agora aliada ao curso de gestão que irá iniciar na Universidade do Porto.