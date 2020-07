Jardim "é o rosto do desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo"

"O Dr. Alberto João Jardim, até pelo tempo que ocupou o cargo de Presidente do Governo, encarna a própria Autonomia. Mais, é o rosto do desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo. Podemos discordar dele, como tantas vezes o fiz a propósito da forma musculada como exercia com autoritarismo o poder ou da sua governação despesista, pouco dada a rigores orçamentais, mas ninguém nega o seu profundo apego às nossas ilhas e como contribuiu para que tivéssemos orgulho na nossa condição de ilhéus", disse o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, na conferência subordinada ao tema 'Autonomia – Que futuro?'.

Durante o seu discurso, afirmou que apesar de ter discordado inúmeras vezes com Jardim, houve algo que os uniu: a defesa da Autonomia.

"Estou à vontade para dizer o que acabei de afirmar, porque muitas vezes discordámos; estivemos quase sempre em campos opostos; fui uma das vítimas da sua truculência verbal; mas houve uma coisa que sempre nos uniu: a defesa da Autonomia", disse.

Tendo isto em conta, afirmou que apesar das suas "divergências", "diferenças", "disputas" e "arrufos", enquanto "for Presidente deste Parlamento o seu legado autonomista e governativo será sempre recordado".