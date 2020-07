A ideia é não agravar impostos, mas sim criar condições para sermos diferentes. O vice-presidente do Governo Regional diz que o aumento de impostos não torna o mercado mais apetecível, que é a pretensão do Executivo, sobretudo quando querem que a Madeira deixe de ser dependente dos sectores da construção civil e do turismo. "Está fora dos nossos planos qualquer agravamento fiscal", garantiu Pedro Calado.