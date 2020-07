Trabalhos no nó do Pilar encerram via rápida

Os trabalhos de reabilitação na via rápida vão levar ao encerramento do trânsito na saída da VR1 no nó do Pilar, sentido Funchal-Ribeira Brava, na noite de quarta para quinta-feira (de 15 para 16 de Julho), entre as 21h e as 7 horas, informou a Vialitoral.

Numa nota emitida, foi dado como alternativa a saída da VR1 no nó anterior, nó 10 (Santo António), ou no nó seguinte, nó 8 (São Martinho).

“Agradecemos desde já a compreensão dos senhores utentes para os incómodos que este condicionamento venha a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local”, lia-se na mesma nota.