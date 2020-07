Polícia apreende 15 plantas de canábis após briga à facada

A PSP apreendeu uma plantação de canábis numa casa no Funchal durante uma intervenção para por cobro a uma briga com armas brancas que provocou dois feridos, na tarde deste domingo.

Segundo apurou o DIÁRIO, a Polícia de Segurança Pública e duas ambulâncias foram accionados pelas 16 horas de domingo para a Rua de São João, no centro do Funchal, devido a uma desordem.

Uma acesa discussão entre dois homens, por sinal tio e sobrinho, rapidamente resvalou para o confronto físico envolvendo armas brancas.

Para por cobro à desordem, a PSP teve de solicitar reforço policial. O tio sofreu cortes numa mão e o sobrinho um golpe no ombro.

Os feridos foram transportados em duas ambulâncias para o Hospital Dr. Nélio Mendonça onde receberam assistência.

No entanto, no decurso desta diligência, a Polícia detectou a presença de produtos estupefacientes no interior da habitação onde ocorreu a desordem.

Na cozinha da casa estavam 15 plantas de canábis desenvolvidas e ainda alguns gramas de liamba pronta para consumo.

No seguimento da investigação, a Polícia concluiu que a droga pertencia ao sobrinho, motivo pelo qual foi detido após a alta hospitalar, incorrendo na prática do crime de tráfico de estupefacientes. O inquérito segue termos sob a tutela do Ministério Público.

Esta é a segunda apreensão de canábis desde o desconfinamento na Madeira. Recorde-se que a 14 de Maio último, a PSP apreendeu 60 plantas, com peso de 58,13 gramas). Na altura, foi detido um homem de 51 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes.