O concelho de Machico, na Madeira, está hoje com risco elevado de incêndio, o terceiro mais grave de uma escala de cinco, que varia entre risco moderado e risco máximo. Já os restantes apresentam risco moderado, num dia onde as temperaturas continuam elevadas.

A ilha do Porto Santo está também com risco moderado de incêndio, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).