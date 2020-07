Morreu a actriz Kelly Preston, mulher de John Travolta

A atriz Kelly Preston, que contracenou com Tom Cruise em "Jerry Maguire" e Arnold Schwarzenegger em "Gémeos", morreu no domingo, informou o marido, John Travolta.

Numa mensagem publicada na rede social Instagram, no domingo, Travolta informou que Preston, com quem estava casado há 28 anos, morreu após uma batalha de dois anos contra o cancro da mama.

"É com o coração muito pesado que vos informo que a minha bela esposa Kelly perdeu a sua batalha de dois anos contra o cancro da mama", escreveu o ator. "Ela travou uma luta corajosa com o amor e o apoio de muitos".

Preston teve uma longa carreira como atriz em filmes e televisão, contracenando algumas vezes com o marido, como em "Campo de Batalha" ("Battlefield Earth"), em 2000.

Preston e Travolta casaram-se numa cerimónia em Paris em 1991, enquanto esperavam o primeiro filho, Jett.

Em janeiro de 2009, Jett Travolta, então com 16 anos, que sofria de doença crónica, morreu na casa de férias da família nas Bahamas.

O casal teve mais dois filhos, Ella Bleu, em 2000, e Benjamin, em 2010.

Travolta e Preston conheceram-se durante as filmagens do filme "The Experts", de 1988, e contracenaram pela última vez juntos em "Gotti", de 2018.

"O amor e a vida de Kelly serão sempre recordados", escreveu Travolta no Instagram. "Vou retirar-me algum tempo para apoiar os meus filhos, que perderam a mãe, por isso perdoem-me antecipadamente se não tiverem notícias nossas durante algum tempo".