Processos caíram 22% à conta da pandemia. Esta é a notícia que faz manchete na edição desta segunda-feira no DIÁRIO. Só as acções de insolvência de empresas aumentaram na Comarca da Madeira, no primeiro semestre deste ano.

A Ordem dos Advogados prevê que os processos resultantes da recessão económica comecem a entupir os tribunais a partir de Outubro.

A foto em destaque mostra a hospitalidade madeirense e um sorriso escondido por uma máscara com as cores típicas. Destino seguro não chega lá fora, lê-se. Pelo menos três navios de cruzeiro já cancelaram as escalas de fim-de-ano no Funchal num momento em que a Comissão Europeia ignora medidas de desconfinamento da Região.

Por cá, poucos são os madeirenses que arriscam fazer férias no estrangeiro. Ontem, a contabilidade dos infectados com Covid-19 subiu novamente. Há um novo caso positivo e outro suspeito na Região.

No trabalho de inclusão falta uma comunidade terapêutica para apoiar sem-abrigo. “Oxalá nunca precisem de viver na rua”. O desabafo é de Carlos da Mata, há 14 anos sem lar.

No ordenamento do território, há um Plano que vai preparar a ilha para alterações climáticas. POC do Porto Santo é hoje tornado público para consulta e discussão.

Na entrevista de hoje, falámos com Francis Rambert, crítico e director de um dos museus de arquitectura mais importantes da Europa: “A grande questão do Sec. XXI é readaptar, reciclar”.

