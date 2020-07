Agressão faz dois feridos no Funchal

Um homem e uma mulher, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos, foram esta tarde transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de uma agressão.

A desavença ocorreu em São João, no Funchal, e deixou as vítimas com um corte.

O socorro ao casal foi prestado por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa. A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.