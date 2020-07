A Direcção Geral da Saúde (DGS) actualizou o número dos casos de covid-19 na Madeira. Em virtude dos dois novos infectados avançados ontem pela IASáúde, dá conta de que, actualmente, existem 97 casos registados na Região, ainda que apenas quatro deles se encontrem activos.

No entanto, mantém zero mortes associadas à doença no boletim avançado há instantes.