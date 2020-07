IHM promove 1.º TEDx no Bairro da Nazaré

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, promoveu, esta quinta-feira, 9 de Julho, o 1.º TEDx-Nazaré subordinado ao tema ‘O Bairro aos Olhos de uma Criança’, com vista à partilha de conhecimentos e saberes sobre o Bairro da Nazaré, quer sob a perspectiva dos jovens moradores quer sob a perspetiva de quem o administra.

Através desta troca de experiências e vivências, foi possível dar voz activa aos residentes mais jovens do Complexo Habitacional em questão, que participaram com questões e ideias concretas.

“Considerando que as crianças de hoje são os adultos de amanhã e que o bairro é feito por quem lá vive, faz-nos todo o sentido que estas crianças tenham um papel cada vez mais interventivo na construção e recriação do mesmo”, afirmou o Presidente do Conselho de Administração da IHM.

Este formato de debate será mantido ao longo de todo o ATL de Verão na Nazaré, estando previstos outros TEDx`s com temas actuais e pertinentes de serem discutidos com o público-alvo em questão, nomeadamente COVID-19, importância do voluntariado, saídas e escolhas profissionais e Rally. Ressalva-se que cada sessão tem oradores convidados da área a ser debatida.

De acordo com Bruno Pereira “começámos este modelo de conferências neste Bairro como forma de experiência-piloto mas, pelo feedback positivo que tivemos, pretendemos alargar a outros bairros sociais, bem como a outras faixas etárias, de modo a auscultarmos de um modo mais informal a população a quem acolhemos e a promover a sua participação cívica em várias temáticas contemporâneas e onde o contributo deste público se revela determinante”.

O TEDx contou com a participação de 11 crianças, que frequentam o Projecto ‘Férias Vivas 2020’ no Polo Comunitário da Nazaré, do Presidente do Conselho de Administração da IHM, Bruno Pereira, da Vogal responsável pela área de Inclusão Social, Mara Rodrigues, e respectivo Diretor de Serviços, Joel Basílio.