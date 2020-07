O rebentamento do tubo de óleo de uma viatura terá provocado um princípio de incêndio no automóvel quando o mesmo estava em andamento, no túnel da Pinheira, na zona da Cancela.

Seis elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local com duas viaturas de combate a incêndio, mas quando lá chegaram o fogo já estava extinto e não chegaram a intervir.