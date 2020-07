Projecto florestal privado renova coberto vegetal e cria zona tampão contra incêndios

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou hoje um projecto florestal privado, cuja área de 53 hectares abrange os concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos.

Na ocasião, o líder do executivo sublinhou que o projecto privado, que beneficiou de apoios do PRODERAM na ordem dos 2,2 milhões de euros, surge em linha com o que se pretende para a Região.

Miguel Albuquerque sublinhou que a renovação do coberto vegetal – projecto inclui a plantação de 132 mil castanheiros – vem assegurar um coberto vegetal que, não só assegura a manutenção dos solos contra a erosão, mas também cria uma área tampão contra incêndios em dois concelhos da Região.

“É nosso objetivo que essa calamidade dos incêndios comece a diminuir na sua intensidade e devastação”, indicou o Chefe de Governo numa alusão aos fortes investimentos realizados pelo Executivo na aquisição de meios, formação de recursos humanos, mas, sobretudo, com a execução da faixa corta-fogo ao longo do Caminho dos Pretos, na área limítrofe ao concelho do Funchal, a que agora se junta um bom exemplo privado.

Acresce ainda, conforme indicou, o contributo do projecto florestal para a captação e infiltração de água no subsolo.