Lourenço Ortigão recorreu ao Instagram para publicar uma fotografia de "um amanhecer tão especial" num dos pontos mais altos da Madeira.

"Hoje assisti a um amanhecer tão especial... De cortar a respiração! Alguém adivinha onde é?", escreveu na legenda, que já recebeu inúmeras reacções por parte dos seguidores.

Recorde-se que o actor e a namorada, Kelly Bailey, chegaram, no dia 1 de Julho, à Madeira, para as suas primeiras férias desde o início da pandemia. As férias incluíam também uma deslocação ao Porto Santo.