Polícia acusado da morte de George Floyd em liberdade condicional

O agente Derek Chauvin, principal acusado da morte do afro-americano George Floyd, asfixiado sob escolta policial, saiu hoje da prisão em liberdade condicional, pagando um milhão de dólares de fiança.

De acordo com documentos do tribunal de Minneapolis, Derek Chauvin depositou um milhão de dólares (cerca de 800 mil euros) de fiança, para poder abandonar as instalações presidiárias de Oak Park Heights, onde aguardava julgamento.

Chauvin é o principal acusado no processo da morte de George Floyd, o afro-americano que morreu asfixiado sob escolta policial, em Minneapolis, em 25 de maio, provocando uma onda de protestos em várias cidades norte-americanas, com repercussão mundial, contra o racismo e contra a violência policial.

Quatro agentes da polícia envolvidos no caso foram demitidos, incluindo Derek Chauvin que é acusado de assassínio em segundo grau e outros crimes.

Thomas Lane, J. Kueng e Tou Thao são acusados de ajudar o colega e de o encorajar no ato de violência que levou à asfixia de Floyd, tendo pago 750.000 de fiança e encontrando-se em liberdade a aguardar julgamento.

Os quatro agentes devem comparecer em tribunal para ser julgados juntos, mas o juiz está a avaliar um pedido para que sejam julgados separadamente.