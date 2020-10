Todos os conselheiros de Estado com teste negativo após contacto com Lobo Xavier

Os conselheiros de Estado que se reuniram na terça-feira presencialmente e contactaram com António Lobo Xavier, que está infetado com covid-19, testaram negativo, disse hoje fonte oficial da Presidência à Lusa.

Hoje de madrugada, fonte oficial da Presidência da República já tinha informado que os testes realizados no domingo pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, tinham dado negativo, bem como os de outros cinco conselheiros de Estado: os antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, Francisco Pito Balsemão, Leonor Beleza e Francisco Louçã.

Os testes foram realizados após a Presidência da República ter sido informada no domingo que o conselheiro de Estado António Lobo Xavier está infetado com o vírus que provoca a covid-19.

O Conselho de Estado reuniu-se na terça-feira, no Palácio da Cidadela, em Cascais, entre as 14:00 e as 18:00, tendo como convidada a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (que, entretanto, também testou negativo, mas vai manter-se em isolamento até terça-feira).

Esta foi a primeira reunião presencial do órgão político de consulta do Presidente da República em período de pandemia de covid-19, depois de duas reuniões por videoconferência.

O chefe de Estado escolheu o Palácio da Cidadela, em Cascais, precisamente para "assegurar o devido distanciamento físico", de acordo com uma nota da Presidência da República.

Dos 19 membros do Conselho de Estado, apenas o ensaísta Eduardo Lourenço, de 97 anos, não participou nesse encontro, a que três conselheiros - Carlos César, Vasco Cordeiro e António Damásio - se juntaram por videoconferência, enquanto os restantes compareceram presencialmente.

O Conselho de Estado é composto pelos titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e pelos antigos Presidentes da República.

Integra, ainda, cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado, que são António Lobo Xavier, Eduardo Lourenço, Luís Marques Mendes, Leonor Beleza, António Damásio, e cinco eleitos pela Assembleia da República: Carlos César, Francisco Pinto Balsemão, Francisco Louçã, Rui Rio e Domingos Abrantes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.018 em Portugal.