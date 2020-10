Colisão entre um ultraleve e uma avioneta em França provoca cinco mortos

Cinco pessoas morreram hoje na colisão de um ultraleve e de uma avioneta em Loches, França, anunciou a autarquia local.

"Um pequeno ultraleve com duas pessoas e uma avioneta com três pessoas colidiram hoje entre as 16:30 e as 17:00, tendo a primeira caído junto à vedação de uma casa em Loches, sem provocar vítimas [além dos ocupantes na aeronave], e a segunda a centenas de metros, numa zona desabitada", disse à AFP a secretária-geral da autarquia de Indre-et-Loire.

Segundo a mesma fonte, as cinco pessoas que estavam no ultraleve e na avioneta morreram, tendo sido enviados para o local cerca de meia centena de bombeiros, além de 30 polícias para desviar o trânsito.

"Os serviços de emergência aeronáutica de Lyon foram inicialmente mobilizados para localizar a aeronave, que foi rapidamente encontrada", acrescentou.

A identidade das vítimas mortais e as causas da colisão não foram reveladas.

A polícia de Loches está a investigar o caso.