Crescimento económico na zona euro abrandou em março para mínimo de 14 meses

O crescimento económico na zona euro abrandou em março para o mínimo dos últimos 14 meses, confirmando o abrandamento do ritmo de expansão iniciado em fevereiro deste ano, segundo o índice de gestores de compras (PMI) hoje divulgado.

O índice composto PMI para a zona euro caiu de 57,1 pontos em fevereiro para 55,3 pontos em março.

Também há a destacar a moderação do crescimento da produção da indústria transformadora e da atividade do setor dos serviços, no primeiro caso para mínimos de há 14 meses e no segundo para mínimos de há cinco meses.

Por países, o crescimento económico em França foi o menor dos últimos seis meses, enquanto no caso da Alemanha foi o menor dos últimos oito meses.