Zona Militar da Madeira realiza exercício ‘Garajau / Golfinho 18’

De acordo com as informações divulgadas pelo Chefe de Gabinete do Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major Mário Paiva, de 14 a 16 de Março, a Zona Militar da Madeira leva a efeito um exercício denominado ‘GARAJAU / GOLFINHO 18’, em cumprimento do plano de exercícios calendarizados pelo Comando das Forças Terrestres.

“O exercício ‘GARAJAU / GOLFINHO 18’ tem por finalidade exercitar o planeamento operacional e a condução de uma operação militar terrestre, envolvendo o emprego das forças em missões e tarefas de vigilância, controlo e defesa de áreas e pontos sensíveis, no âmbito da sua missão de defesa imediata do Arquipélago da Madeira”, refere o comunicado.

De acordo com a mesma nota, o exercício decorrerá em duas fases: a primeira, circunscrita aos quartéis e zonas envolventes; a segunda, na região do Parque Ecológico do Funchal, onde se verificarão movimentações militares fora dos quartéis.