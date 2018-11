Vinhos Tranquilos da Madeira e Artesanato Regional no evento ‘Põe-te na Rua’

Decorre durante o dia de amanhã, entre as 18h30 e as 22 horas, na Rua da Queimada de Baixo, o evento ‘Põe-te na Rua’, numa organização conjunta entre a Junta de Freguesia da Sé e da empresa ‘Culturgrama - dinamização cultural, relações pública e animação’.

No âmbito deste evento, o IVBAM, IP-RAM em parceria com 3 empresas de vinhos tranquilos, juntar-se-á a esta iniciativa, mais concretamente, através da realização de provas vínicas comentadas e gratuitas, proporcionadas por uma técnica do IVBAM, IP-RAM, sendo que pelas 19 horas, terá lugar no restaurante ‘Adega da Queimada’, uma apresentação e degustação dos vinhos tranquilos da Madeira (Brancos/Tintos e Rosés), em harmonização com iguarias.

- Justino’s, Madeira Wines, S.A.: Vinho Branco 2017 ‘Colombo’.

- Madeira Wine Company, S.A.: Vinho Rosé 2017 ‘Atlantis’.

- Juvenal Franco – Vinho Tinto 2016 ‘Boneca de Canudo’.

Esta prova, que é aberta à população em geral (limitada a um máximo de 25 pessoas) será uma oportunidade única para conhecer e degustar os referidos vinhos, e apreciar a harmonização de cada um deles com uma 'iguaria' diferente, descobrindo assim as caraterísticas muito particularidades destes vinhos, com realce para a frescura e tropicalidade dos aromas, que refletem a identidade da Ilha da Madeira", diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

Refira-se que o artesanato regional estará também representado no decorrer de todo o evento, através da presença de dois artesãos, que demonstrarão a sua arte ao vivo, nomeadamente no que diz respeito às artes e ofícios de Fabrico de Acessórios de Vestuário, Confecção de Bonecos de Pano e Confeção de Artigos de Renda.