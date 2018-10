Vento forte volta a impedir aterragens no Aeroporto da Madeira

O vento forte que se faz sentir no extremo leste da ilha da Madeira e que na última hora já ‘soprou’ a 85 km/h junto ao Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, está a impedir a aproximação e consequente aterragem das aeronaves.

‘Apanhados’ pelo vento que ‘passou dos limites’ já depois das 8 da manhã, estão quatro voos com destino ao Funchal, todos a ‘andar às voltas’ ao largo da Costa Norte da Madeira. São eles o regional operado pela Binter Canárias proveniente de Porto Santo, o nacional easyJet vindo de Lisboa e duas ligações internacionais: o voo Alemão FLUG com origem em Hamburgo e outra aeronave da Jet 2 vinda de Londres.

O avião da easyJet acaba de rumar com destino à procedência, ou seja, está de volta a Lisboa.

Este domingo só aterraram em Santa Cruz os dois primeiros voos do dia. O TAP vindo do Porto, chegou às 07:46 e o TUIfly vindo de Hanover, que pousou às 08:03.

Entretanto na progamação de hoje de ligações com a Região há já dois voos cancelados (chegada e partida), mas com a particularidade de tal verificar-se com a operação no Aeroporto do Porto Santo, penalizando a ligação da TAP prevista para o meio da manhã.