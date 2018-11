Vento faz divergir três aviões esta manhã

Eis que o vento volta a condicionar o tráfego aéreo, esta segunda-feira (5 de Novembro), no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, obrigando três voos a divergir.

De acordo com as informações divulgadas no site da ANA-Aeroportos, o vento impediu de aterrar na Madeira: o voo da THOMSON AIRWAYS, proveniente de Gatwick, com chegada prevista às 11h35; o voo das 11h45 da THOMAS COOK, vindo de Copenhaga e o Transavia, vindo de Paris, às 12h20.

Para já, não há informação de voos cancelados.

De referir que na última hora (11- 12) o vento médio no Aeroporto da Madeira foi de 39,2 km/h, sendo que a rajada máxima atingiu os 65 km/h e foi registada às 11h50.